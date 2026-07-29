Queeres Paar in Asperg angegriffen: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

Asperg - Ein mutmaßlich queerfeindlicher Angriff hat sich am Montagmittag im Asperger Zentrum ereignet. Ein 23-jähriger Transmann und sein Partner (21) wurden an einer Bushaltestelle von einem Unbekannten attackiert und verletzt.

Zwei junge Männer wurden bei dem Angriff am Montag verletzt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei Ludwigsburg am Mittwoch mitteilte, stieg das Paar gegen 12.25 Uhr an der Haltestelle "Stadtmitte" in der Markgröninger Straße aus einem Linienbus. Kurz darauf näherte sich ihnen von hinten ein unbekannter Mann.

Er schrie die beiden an und bezeichnete sie unter anderem lautstark als verrückt. Als das Paar die verbalen Attacken ignorieren und weitergehen wollte, kam der Täter dem 21-Jährigen sehr nah. Der 23-Jährige stellte sich schützend dazwischen, woraufhin die Situation eskalierte.

Der Angreifer schlug auf den 23-Jährigen ein, nahm ihn in den Schwitzkasten und rang ihn zu Boden. Bei dem Versuch, seinem Partner zu helfen, erlitt auch der 21-Jährige Schläge durch den Unbekannten.

Erst als eine Gruppe bislang unbekannter Männer auf das Geschehen aufmerksam wurde und dem Paar zu Hilfe eilte, ließ der Angreifer von seinen Opfern ab. Er ergriff die Flucht in Richtung Friedhof.