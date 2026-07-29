Tatort Gartenzaun: Frau stellt in der Nacht Ventilator vor Windspiel, damit Nachbarin nicht schlafen kann

Baisweil - Seit der Disney-Adaption von "Pocahontas" wissen wir, wie schön das Farbenspiel des Winds ist. Das Klangspiel des Winds allerdings kann richtig Zoff am Gartenzaun auslösen. Das zeigt ein skurriler Fall aus dem Ostallgäu .

Eine Anwohnerin richtete einen Ventilator gezielt auf ein Windspiel im Garten ihrer Nachbarin in Baisweil, sodass dieses ununterbrochen klimperte. (Symbolfoto) © 123rf/adhist19

Hier musste in der Nacht auf Mittwoch die Polizei sogar einschreiten. Grund: Zoff unter Nachbarinnen.

Die Tatwaffen: ein klimperndes Windspiel - und ein Ventilator auf der anderen Seite der Grundstücksgrenze.

Eine Anwohnerin hatte sich laut Angaben offenbar dazu entschieden, die Nachtruhe ihrer Nachbarin zu stören, indem sie einen Ventilator in ihrem Garten aufstellte und auf das Windspiel der Kontrahentin richtete.

Und sie setzte noch einen drauf: "Zusätzlich installierte sie eine blinkende Lichterkette in Richtung des Nachbargrundstücks", heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Die alarmierten Beamten aus Kaufbeuren konnten sehr schnell dafür sorgen, dass diese Art von Ruhestörung langfristig beendet wurde. Sie veranlassten kurzerhand den Abbau des Windspiels.