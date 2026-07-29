Verfolgungsjagd endet an Laterne: Polizeiauto kracht in Fluchtwagen, Beamte verletzt

Bonn - Nach einem mutmaßlichen Kabeldiebstahl am Bahnhof Bonn-Duisdorf ist es am frühen Mittwochmorgen zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei mit einem Transporter gekommen.

Im Zuge der Verfolgungsjagd kam es zu einer Kollision zwischen dem Fluchtfahrzeug und einem Einsatzwagen der Polizei. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Auf der Autobahn 555 zwischen den Anschlussstellen Bornheim und Wesseling in Fahrtrichtung Köln wurde der Fahrer des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Man gehe davon aus, dass weitere Tatverdächtige noch auf der Flucht seien.