Verfolgungsjagd endet an Laterne: Polizeiauto kracht in Fluchtwagen, Beamte verletzt
Von Ina Welter
Bonn - Nach einem mutmaßlichen Kabeldiebstahl am Bahnhof Bonn-Duisdorf ist es am frühen Mittwochmorgen zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei mit einem Transporter gekommen.
Auf der Autobahn 555 zwischen den Anschlussstellen Bornheim und Wesseling in Fahrtrichtung Köln wurde der Fahrer des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs festgenommen, wie die Polizei mitteilte.
Man gehe davon aus, dass weitere Tatverdächtige noch auf der Flucht seien.
Während der Verfolgung habe es einen Unfall eines Einsatzfahrzeugs mit dem mutmaßlichen Fluchtwagen gegeben - der Streifenwagen sei anschließend gegen eine Straßenlaterne gekracht.
Nach derzeitigem Stand seien die Einsatzkräfte dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa