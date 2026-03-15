Nach Überfall auf Geldtransporter im Erzgebirge: Das sagt die Sicherheitsfirma

Schneeberg - Wie im Actionfilm: Als der Fahrer (39) einer Schneeberger Sicherheitsfirma ( Erzgebirgskreis ) nach Wartung und Entleerung von Parkautomaten ins Gebäude seines Unternehmens einfuhr, wurde er überfallen und verletzt. Die Ausbeute war jedoch äußerst gering.

Sicherheits-Chefin Cornelia Lange (44) ist schockiert. © Ralph Kunz

Einen Überfall auf ihre Mitarbeiter hatte Cornelia Lange (44) noch nicht erlebt. "Dass es mal zu einer Wegnahme kommt - so was passiert", erzählt die Prokuristin des Schneeberger Sicherheitsunternehmens Secoserv auf TAG24-Nachfrage. Dass allerdings ein Kollege überfallen und verletzt wird, ist auch für sie neu.

Was war passiert? Nach der Wartung und Leerung von Parkautomaten aus der Region fuhr der Mitarbeiter am Samstagmorgen mit einem Kleintransporter gegen 4.20 Uhr vor das Firmengelände in der Joseph-Haydn-Straße in Schneeberg. Als er ausstieg, um das Tor zu öffnen, wurde er plötzlich von zwei maskierten Männern bedroht und zur Herausgabe des Schlüssels aufgefordert.

Als der Mitarbeiter den Schlüssel herausrückte, allerdings noch sein Handy auf dem Beifahrersitz mitnehmen wollte, holte sich der Fahrer ein blaues Auge. Laut Chemnitzer Polizei waren die beiden Räuber etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und sprachen Deutsch. Glück im Unglück: "Dem Mitarbeiter geht es wieder gut", so Chefin Lange.