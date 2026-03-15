Nach Überfall auf Geldtransporter im Erzgebirge: Das sagt die Sicherheitsfirma
Schneeberg - Wie im Actionfilm: Als der Fahrer (39) einer Schneeberger Sicherheitsfirma (Erzgebirgskreis) nach Wartung und Entleerung von Parkautomaten ins Gebäude seines Unternehmens einfuhr, wurde er überfallen und verletzt. Die Ausbeute war jedoch äußerst gering.
Einen Überfall auf ihre Mitarbeiter hatte Cornelia Lange (44) noch nicht erlebt. "Dass es mal zu einer Wegnahme kommt - so was passiert", erzählt die Prokuristin des Schneeberger Sicherheitsunternehmens Secoserv auf TAG24-Nachfrage. Dass allerdings ein Kollege überfallen und verletzt wird, ist auch für sie neu.
Was war passiert? Nach der Wartung und Leerung von Parkautomaten aus der Region fuhr der Mitarbeiter am Samstagmorgen mit einem Kleintransporter gegen 4.20 Uhr vor das Firmengelände in der Joseph-Haydn-Straße in Schneeberg. Als er ausstieg, um das Tor zu öffnen, wurde er plötzlich von zwei maskierten Männern bedroht und zur Herausgabe des Schlüssels aufgefordert.
Als der Mitarbeiter den Schlüssel herausrückte, allerdings noch sein Handy auf dem Beifahrersitz mitnehmen wollte, holte sich der Fahrer ein blaues Auge. Laut Chemnitzer Polizei waren die beiden Räuber etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und sprachen Deutsch. Glück im Unglück: "Dem Mitarbeiter geht es wieder gut", so Chefin Lange.
Polizei sucht Zeugen
Bisher gibt es noch keine Festnahmen in der Sache. Aber: "In der Branche ist es üblich, dass es Mitarbeiter sind, die schon mal im Unternehmen tätig waren", sagt die Unternehmensführung, ohne einen konkreten Verdacht zu äußern.
Sollte es sich tatsächlich um ehemalige Mitarbeiter gehandelt habe, so gingen diese sehr dilettantisch vor. Denn der Wagen hatte GPS und konnte von der Firma rund einen Kilometer von der Überfallstelle geortet werden.
Dort fanden Ermittler jedoch nur gestohlene und aufgebrochene Geldkassetten, wobei der Stehlschaden gerade einmal 100 Euro beträgt. Laut Firma habe sich der Fahrer vorschriftsmäßig verhalten.
Die Sicherheitsmaßnahmen sollen jedoch auf den Prüfstand gestellt werden. Hinweise zum Überfall an die Polizei unter Telefon 0371/3873448.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Niko Mutschmann