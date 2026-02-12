Radfahrer in Meißen schwer verletzt: Alkohol-Lenker fährt in Menschengruppe
Meißen - Am Mittwochnachmittag kam es in Meißen zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer schwer verletzte.
Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Crash am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr am Busbahnhof in Meißen.
Ein 37-jähriger Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft war an jenem Nachmittag mit seinem Fahrrad auf der Großenhainer Straße unterwegs, als er mit seinem Rad in eine Menschenmenge fuhr.
Dabei stürzte der Mann und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Bluttest ergab, dass der Radfahrer mit 1,5 Promille unter akutem Alkoholeinfluss stand.
Bis auf den 37-Jährigen wurde niemand verletzt.
