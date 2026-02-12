Radfahrer in Meißen schwer verletzt: Alkohol-Lenker fährt in Menschengruppe

Meißen - Am Mittwochnachmittag kam es in Meißen zu einem Unfall , bei dem sich ein Fahrradfahrer schwer verletzte.

Glücklicherweise wurde bis auf den Fahrradfahrer (37) niemand aus der Menschenmenge verletzt, in die er gefahren ist. (Symbolfoto) © 123rf/zenstock

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Crash am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr am Busbahnhof in Meißen.

Ein 37-jähriger Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft war an jenem Nachmittag mit seinem Fahrrad auf der Großenhainer Straße unterwegs, als er mit seinem Rad in eine Menschenmenge fuhr.