Radfahrerin flüchtet nach Unfall in Zwickau

Zwickau - Eine Radfahrerin verursachte am Mittwochnachmittag in Zwickau einen Unfall und flüchtete.

Die Notbremsung führte zum Auffahrunfall. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Eine 40-jährige Seat-Fahrerin und ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer waren gegen 15 Uhr hintereinander auf dem linken Fahrstreifen der Humboldtstraße unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 40-Jährige nach links auf die Reichenbacher Straße abbiegen. Da jedoch eine Radfahrerin den Fußgängerüberweg bei Rot überquerte, musste die Seat-Fahrerin stark bremsen.

Der 86-Jährige stieg ebenfalls in die Bremsen, konnte aber einen Aufprall auf den Seat nicht mehr verhindern.

Die 40-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.