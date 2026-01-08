Radfahrerin flüchtet nach Unfall in Zwickau
Eine 40-jährige Seat-Fahrerin und ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer waren gegen 15 Uhr hintereinander auf dem linken Fahrstreifen der Humboldtstraße unterwegs.
Wie die Polizei mitteilte, wollte die 40-Jährige nach links auf die Reichenbacher Straße abbiegen. Da jedoch eine Radfahrerin den Fußgängerüberweg bei Rot überquerte, musste die Seat-Fahrerin stark bremsen.
Der 86-Jährige stieg ebenfalls in die Bremsen, konnte aber einen Aufprall auf den Seat nicht mehr verhindern.
Die 40-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Polizei sucht nach Zeugen zu Unfall in Zwickau
Die Radfahrerin ignorierte den von ihr verschuldeten Unfall und setzte ihre Fahrt unvermittelt in Richtung der Spiegelstraße fort.
Die Flüchtige wird wie folgt beschrieben:
- etwa 60 Jahre alt
- schwarzes, mittellanges, gelocktes Haar
- mit Postfahrrad unterwegs
Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu der Identität der Radfahrerin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter 0375 428 102 entgegen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa