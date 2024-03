11.03.2024 14:42 Radfahrerin von Auto erfasst - 68-Jährige erliegt schwersten Verletzungen

Nachdem eine 68-jährige Radfahrerin am Mittwoch in Köln-Sürth von einem Auto erfasst wurde, erlag die Frau am Freitag ihren schweren Verletzungen.

Von Jonas Reihl

Köln - Nachdem eine 68-jährige Radfahrerin am vergangenen Mittwoch (6. März) in Köln-Sürth von einem Auto erfasst wurde, erlag die Frau am Freitag (8. März) ihren schweren Verletzungen. Nachdem eine Autofahrerin (32) in Köln-Sürth mit einer Radfahrerin (68) zusammenstieß, erlag die 68-Jährige ihren schweren Verletzungen in einer Klinik. © Carsten Rehder/dpa Die traurige Nachricht teilte die Kölner Polizei am heutigen Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen war eine 32-jährige Autofahrerin im Bereich der Kreuzung "Bahnhofstraße/Unter Buschweg" aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Ford Puma mit dem Fahrrad der 68-Jährigen zusammengestoßen. Die Radfahrerin erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden, in der sie ihren Verletzungen nur wenige Tage später erlag. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei sicherte zur Rekonstruktion des Unfallhergangs die Spuren am Ort des Geschehens. Zudem wurde der beteiligte Wagen sowie das Fahrrad der Seniorin sichergestellt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

