Radfahrerin von Hund gebissen: Polizei sucht Zeugen

Wittenberg - Am gestrigen Dienstagabend ging um 18.45 Uhr eine Anzeige bei der Polizei Wittenberg ein. Eine Frau wurde von einem Hund gebissen, die Beamten suchen in dem Fall nach Zeugen .

Danach habe der Hund die Frau in die Wade gebissen. Der Unbekannte soll daraufhin einfach gegangen sein, nach Angaben der Frau.

Die Frau sei vom Rad abgestiegen. Als der Mann an ihr vorbeiging, soll er sie beleidigt haben.

Zunächst soll der Hund nicht an der Leine gewesen sein. Als der Mann die 54-Jährige sah, leinte er den Vierbeiner allerdings nach ihrer Aussage nach an.

Nach Angaben der Polizei Wittenberg ist ihr in Höhe der Schlosskirche ein Mann mit Schäferhund entgegengelaufen.

Die Radfahrerin (54) fuhr zuvor um 16 Uhr den Luthergarten aus Richtung Elbstraße kommend in Richtung Schlossstraße entlang.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Bei Hinweisen soll man sich an das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 oder per Mail an prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.