Rätsel um mysteriöse Blutspuren geklärt: Polizei sucht Zeugen

Stendal - Grusel-Fund in Postbankfiliale: Bereits in der Nacht auf Samstag wurden seltsame Blutspuren entdeckt . Jetzt konnte die Polizei neue Erkenntnisse mitteilen.

In einer Postbankfiliale in Stendal wurden Blutspuren entdeckt. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Zwischen 22 und 23 Uhr soll es demnach in der Poststraße in Stendal (Sachsen-Anhalt) zu einer Attacke auf einen 38-Jährigen gekommen sein.

Wie die Polizeiinspektion Stendal auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde der Passant auf offener Straße angegriffen und verletzt.

Danach flüchtete er wohl zum Schutz in die Postbankfiliale, wodurch die Blutspuren entstanden.

Er wird derzeit im Krankenhaus betreut, schwebt glücklicherweise aber nicht in Lebensgefahr.

Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen war und wie der 38-Jährige verletzt wurde, wollten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Medienberichten zufolge soll es in dem Streit um eine Frau gegangen sein, die "angefasst" wurde - auch dazu wollte sich die Polizei bislang nicht äußern.