Räuber schießt Frau mit Schreckschusswaffe ins Gesicht

Augsburg - Bei einem Raubversuch hat ein junger Mann in Augsburg einer Frau mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen.

Die Polizei setzt bei den Ermittlungen auf die Hilfe der Bevölkerung. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Frau musste nach Polizeiangaben vom Sonntag mit Schwellungen und Rötungen im Gesicht im Krankenhaus behandelt werden.

Der laut Opfer-Beschreibung etwa 18 Jahre alte Täter habe die Frau in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr am Klausenberg in Göggingen angesprochen und Geld gefordert.

Die 46-jährige Frau habe ihm gegenüber angegeben, kein Geld dabei zu haben, teilte die Polizei mit. Nachdem der junge Mann die 46-Jährige verletzt hatte, flüchtete er ohne Beute in Richtung Gögginger Straße.