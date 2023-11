04.11.2023 12:09 Räuber taucht vor Ladenbesitzerin auf, doch die weiß sich zu helfen

Dieser Überfall ging voll in die Hose! Eine Ladenbesitzerin in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Räuber mit einfachen Mitteln in die Flucht geschlagen.

Von Simon Schwenk

Dossenheim - Dieser Überfall ging voll in die Hose! Eine Ladenbesitzerin in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Räuber mit einfachen Mitteln in die Flucht geschlagen. Ganz unkonventionell wusste sich eine bedrohte Ladenbesitzerin (72) zu helfen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Laut Polizeiangaben betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter am gestrigen Freitagabend gegen 17.45 Uhr ein Schreib- und Spielwarengeschäft in Dossenheim und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes die 72-jährige Ladenbesitzerin zur Herausgabe von Bargeld auf. Doch der Kriminelle hat die Rechnung ganz offensichtlich ohne die renitente Seniorin gemacht. Diese entschied sich ganz unerschrocken zur Selbstverteidigung, indem sie mehrere herumliegende Dekoartikel ihres Ladens in dessen Richtung warf. Polizeimeldungen Welpen-Schmuggler in Sachsen aufgeflogen: Tiere saßen im eigenen Kot! Mit einer solchen Reaktion hatte der Täter wohl nicht gerechnet, weshalb er seinen Überfall kurzerhand abblies und fluchtartig und ohne Diebesgut zu Fuß davonrannte. Der Täter sei männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, circa 170 bis 180 cm groß, trug eine schwarze Wollmütze und einen Schal im Gesicht. In den Händen hielt er einen Gefrierbeutel und einen spitzen Gegenstand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

