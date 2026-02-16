Reizgas-Angriff bei Faschingsfeier: 16 Verletzte

Rain am Lech - Bei einer Faschingsfeier im Landkreis Donau-Ries hat ein Unbekannter zahlreiche Feiernde mit Reizgas verletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst standen nach dem Faschingsumzug in Rain bereit. © vifogra / Ralph Goppelt

Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr am Sonntag zur Gaststätte "Bierkutsch'n" in Rain alarmiert.

16 Betroffenen klagten unter anderem über Atemwegsreizungen, wie die Polizei berichtete. Ins Krankenhaus musste aber niemand.

Die Gaststätte wurde geräumt. Josef Mayer, Leiter der Polizeiinspektion Rain am Lech war selbst wenig später vor Ort: "Man konnte die Gaststätte nicht betreten, hat sofort entsprechende Atembeschwerden gehabt".

Nach dem traditionellen Faschingsumzug "Tillywurm" durch den Ort hatten sich die Feiernden auf die umliegenden Gaststätten und Kneipen verteilt. Dort kam es dann zum Angriff.

"Zunächst einmal war ich schon etwas zornig und letztlich aber auch traurig, wie so eine schöne Veranstaltung so enden muss", reagiert der Bürgermeister Karl Rehm auf die Tat. Er hofft, dass der Verantwortliche schnell zur Rechenschaft gezogen werden kann.