Wintereinbruch: Lkw durchbricht Leitplanke und stürzt Böschung hinunter
Sömmerda - Am frühen Montagmorgen ist in Sömmerda ein Lkw bei winterlichen Straßenverhältnissen verunglückt.
Der Unfall hatte sich gegen 3.15 Uhr in der Rheinmetallstraße in Richtung der Bundesstraße 176 ereignet.
Wie die Polizei berichtet, hatte der Lkw-Fahrer in einem kurvigen Bereich - offenbar witterungsbedingt - die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. In der Folge durchbrach der Lastwagen die Leitplanke, geriet auf die Gegenfahrbahn, stürzte eine Böschung hinunter und blieb auf der Fahrerseite liegen.
Der 61-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrerhaus befreit werden. Er wurde danach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Die B176 musste nach dem Unfall halbseitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie die Bergung des Gespanns dauern gegenwärtig noch an.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt