Wintereinbruch: Lkw durchbricht Leitplanke und stürzt Böschung hinunter

Sömmerda - Am frühen Montagmorgen ist in Sömmerda ein Lkw bei winterlichen Straßenverhältnissen verunglückt.

Der Lkw war bei winterlichen Straßenbedingungen von der Fahrbahn abgekommen. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Der Unfall hatte sich gegen 3.15 Uhr in der Rheinmetallstraße in Richtung der Bundesstraße 176 ereignet.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Lkw-Fahrer in einem kurvigen Bereich - offenbar witterungsbedingt - die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. In der Folge durchbrach der Lastwagen die Leitplanke, geriet auf die Gegenfahrbahn, stürzte eine Böschung hinunter und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Der 61-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrerhaus befreit werden. Er wurde danach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.