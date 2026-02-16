18-Jähriger flippt aus: Polizei rückt mit Hubschrauber und 20 Streifenwagen an
Von Angelika Resenhoeft
Reisbach - Ein junger Mann hat in Niederbayern für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt.
Der 18-Jährige sei am Freitagabend offenbar psychisch beeinträchtigt gewesen und habe sich aggressiv seiner Familie gegenüber verhalten, teilte die Polizei mit.
Als die Beamten eingetroffen seien, soll sich der Verdächtige eine Pistole und geschnappt und in einem Haus in Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) verschanzt haben.
Dort zündete er Möbel an, zielte mit der Waffe aus einem Fenster auf Polizisten und warf schwere Gegenstände auf einen Streifenwagen. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit.
Bei einem erfolglosen Fluchtversuch wurde der 18-Jährige leicht verletzt, als er festgenommen wurde. Anschließend wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts verschiedener Gewaltdelikte und Brandstiftung ermittelt.
An dem Einsatz waren den Angaben nach mehr als 20 Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber, 4 Besatzungen des Rettungsdienstes und 10 Feuerwehren beteiligt. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe nicht bestanden. Das Wohngebäude ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa