Randale bei Kurden-Demo: Angriffe auf Polizei und Imbiss-Buden

Dortmund - Im Zuge einer Kurden-Demonstration ist es in Dortmund zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere Beamte wurden verletzt, etliche Imbiss-Buden wurden zerstört.

Die Dortmunder Polizei hatte am Mittwochabend alle Hände voll zu tun. © Alex Talash/dpa

Unter dem Motto "Gegen das Töten von Unschuldigen, Zivilisten und Kindern" zogen am Dienstagabend rund 4000 Demonstranten durch die Stadt, wie die Polizei Dortmund am Mittwochmorgen mitteilte.

Während die angemeldete Versammlung zunächst relativ friedlich verlief, kam es gegen Ende hin zu massiven Ausschreitungen.

Die Polizei berichtete von Feuerwerk und Steinen, die auf die Einsatzkräfte flogen. Insgesamt sieben Beamte wurden dabei von Böllern verletzt, die in ihrer unmittelbaren Nähe explodierten.

Außerdem wurden im Bereich der Brückstraße mehrere Geschäfte in Mitleidenschaft gezogen. Hier randalierten mehrere Versammlungsteilnehmer und zerstörten die Fensterscheiben einiger Imbiss-Betriebe.