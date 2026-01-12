Patient rastet in Klinik aus, läuft mit Schere auf Polizeibeamte zu

Offenbach am Main - Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Offenbach randaliert und dadurch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Schlussendlich musste der Mann von den Beamten mit einem Taser gestoppt werden.

Das Klinikpersonal hat die Polizei gerufen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es am Freitagabend zu dem Zwischenfall gekommen.

Der Mann habe den Angaben zufolge in der Klinik mit einem Gehstock um sich geschlagen sowie mit einem Feuerlöscher und einer Schere hantiert.

Da der emotional stark erregte Patient auch auf mehrfache Ansprache der Polizisten unbeeindruckt blieb und mit der Schere gar auf die Kräfte zulief, kam ein "Distanzelektroimpulsgerät" zum Einsatz.

Die Trefferwirkung ermöglichte es demnach, dem Mann die Schere aus der Hand zu nehmen und die gefährliche Situation entsprechend zu bereinigen.

Durch die Pfeilelektroden wurde der Mann leicht verletzt. Er beruhigte sich letztlich, sodass die Beamten abrücken konnten.