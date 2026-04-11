Randalierer in Hotel wählt selbst den Notruf: Polizei schießt

Hemmingen - In einem Hotel in Hemmingen bei Hannover hat die Polizei einen randalierenden Mann mit einem Schuss gestoppt. Der 39-Jährige wurde dabei am späten Freitagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er befindet sich demnach aber nicht in Lebensgefahr.

Mit einem Schuss stoppten die Spezialkräfte den Randalierer. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 22.15 Uhr selbst den Notruf gewählt.

In seinem Hotelzimmer soll er randaliert und sich mit einem scharfen Gegenstand wiederholt selbst bedroht haben.

Als die ersten Einsatzkräfte in der Dorfstraße eintrafen, blieb die Lage angespannt. Auch weitere hinzugezogene Beamte, darunter Kräfte des Landeskriminalamts, konnten den Mann zunächst nicht beruhigen.

Nach Polizeiangaben befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Der 39-Jährige habe sich hochaggressiv gezeigt und sei mit dem Gegenstand in der Hand mehrfach auf die Beamten zugegangen.

Ein abgegebener Warnschuss zeigte keine Wirkung. Schließlich gab ein Polizist einen gezielten Schuss auf den Mann ab und traf ihn.

Da der 39-Jährige sein Verhalten dennoch nicht eingestellt habe, setzten die Einsatzkräfte zusätzlich einen Taser ein.