Maria und Josef kopflos: Brutalo-Randalierer schänden Weihnachtskrippe

Der Gewerbeverein möchte demnach die Affäre als eine Gelegenheit betrachten, "zusammenzustehen und gemeinsam Licht in die Dunkelheit zu bringen". Die unbekannten Täter werden dazu aufgerufen, "ihre Handlung wiedergutzumachen".

Aus dem dazu eingestellten Text geht hervor, dass die Schändung der Weihnachtskrippe in der Nacht zum gestrigen dritten Adventssonntag erfolgte.

"Wir laden sie ein, ihren Beitrag zum Wiederaufbau unserer Weihnachtskrippe zu leisten und so einen symbolischen Akt der Versöhnung zu setzen", geht der Text weiter.

An dessen Ende heißt es: "In der Weihnachtsgeschichte erfahren wir, dass Gemeinschaft und Mitgefühl stärker sind als jede Dunkelheit." Mehrere Facebook-Nutzer zeigten sich in ihren Kommentaren zu dem Eintrag hingegen weitaus weniger nachsichtig.

Die Polizei in Südhessen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Dabei prüfen die Beamten auch, "ob hinter der Tat ein möglicherweise religiöses Motiv steckt", wie ein Sprecher erklärte.