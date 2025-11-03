Raser auf B88 erwischt: Fast 70 km/h zu schnell

Rudolstadt - Am Samstag führte die Polizei auf der B88 Geschwindigkeitsmessungen durch. Einer der erfassten Fahrer fiel dabei besonders auf.

In der Herbert-Stauch-Straße wurden am Samstag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Zwischen 9 Uhr und 19 Uhr blitzte es auf der B88 in Rudolstadt in Richtung Saalfeld.

Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 2900 Fahrzeugen kontrolliert, so die Polizei.

Von den überprüften Autos hielten sich 261 nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Pkw bzw. 60 km/h für Lkw.