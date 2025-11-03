Raser auf B88 erwischt: Fast 70 km/h zu schnell
Rudolstadt - Am Samstag führte die Polizei auf der B88 Geschwindigkeitsmessungen durch. Einer der erfassten Fahrer fiel dabei besonders auf.
Zwischen 9 Uhr und 19 Uhr blitzte es auf der B88 in Rudolstadt in Richtung Saalfeld.
Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 2900 Fahrzeugen kontrolliert, so die Polizei.
Von den überprüften Autos hielten sich 261 nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Pkw bzw. 60 km/h für Lkw.
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug laut Aussagen der Polizei 136 km/h statt 70 km/h mit einem Pkw. Der Fahrer müsse mit einem Bußgeld, Punkten und Fahrverbot rechnen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa