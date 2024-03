Raser donnern mit 140 km/h an Polizeistreife vorbei! Doch das ist längst noch nicht alles ...

Gmund am Tegernsee - Das dürften sich die Raser sicher anders vorgestellt haben: Eine zivile Polizeistreife ist in Oberbayern bei Gmund am Tegernsee rund 40 Kilometer von München entfernt auf ein illegales Autorennen aufmerksam geworden, weil sie mit 140 Kilometern pro Stunde (!) von den teilnehmenden Autos überholt wurde.