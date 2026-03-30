Raub in der Altmarkt-Galerie: Diebe erbeuten acht Apple-Smartphones
Dresden - Aufruhr am Freitagabend in der Altmarkt-Galerie! Wo andere einen entspannten Shopping-Trip vor dem anstehenden Wochenende unternahmen, führten zwei Unbekannte etwas im Schilde. Ihr Ziel: der Apple-Store in der Einkaufsmeile.
Gegen 18.55 Uhr betraten die beiden Diebe den stets gut besuchten Apple-Laden in der Shopping-Passage, so die Polizei Dresden in einer Mitteilung.
Gezielt gingen sie zu den Smartphones, die zum Testen auf Tischen präpariert und mithilfe von Kabeln gesichert waren. Doch diese Sicherheitsvorrichtung stellte für die beiden Langfinger kein großes Hindernis dar.
Sie rissen acht Handys aus den Tischen heraus und ergriffen die Flucht.
Ein Mann versuchte noch, die beiden Täter zu stellen, doch am Ausgang der Altmarkt-Galerie endete die Verfolgung.
Die Beute der beiden Diebe hatte einen Gesamtwert von circa 11.700 Euro.
Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Habt Ihr den Raub gesehen und könnt Angaben zu den beiden Dieben machen? Dann werdet Ihr gebeten, Euch unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
Titelfoto: Ove Landgraf