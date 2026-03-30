Diebe schlagen in Aldi-Filialen zu: Mehrere Geldbörsen aus Taschen geklaut

Zwickau - In Zwickau waren Geldbörsendiebe unterwegs. Sie schlugen kurz hintereinander in Aldi-Filialen zu.

Die Täter schlugen in zwei Aldimärkten in Zwickau zu. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierten die beiden Taten bereits am Freitag in der Mittagszeit.

Die erste Tat ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Supermarkt im Lerchenweg. Eine 81-Jährige hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Die Täter nutzten die Chance und klauten die Geldbörse samt einem zweistelligen Geldbetrag.

Nur etwa eine Stunde später wurde der nächste Diebstahl gemeldet. Bei dem Opfer handelte es sich erneut um eine 81 Jahre alte Frau. Sie war in einem Aldi-Markt in der Angerstraße.

"Auch ihre Geldbörse wurde aus einer Umhängetasche, die am Einkaufswagen hing, gestohlen. In diesem Fall wird der Stehlschaden im unteren dreistelligen Bereich beziffert", berichtet ein Polizeisprecher.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich zu den genannten Zeiten in den jeweiligen Filialen oder auf dem Parkplatz aufgehalten haben. Ist jemandem etwas aufgefallen, was im Zusammenhang mit den Taten stehen könnte? Hinweise nimmt die Polizei Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegen.