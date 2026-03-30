Ausgesperrt: Mann will Schlüsseldienst sparen und kommt auf blöde Idee

Freising - Ein ausgesperrter Mann ist in Freising bei dem Versuch, über das Dach in seine Wohnung zu gelangen, in eine missliche Lage geraten.

Polizei und Feuerwehr halfen einem Mann, der sich in Freising ausgesperrt hatte. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 20-Jährige wählte schließlich selbst den Notruf, weil er auf dem Dach nicht mehr weiterkam, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann hatte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgesperrt und wollte nach Angaben der Polizei die Kosten für einen Schlüsseldienst sparen, da er "finanziell etwas klamm" war.

Sein Plan war es, über das Dach des Hauses zu klettern, um durch ein Dachfenster wieder in seine Wohnung zu gelangen.

Oben angekommen bekam er jedoch Angst und traute sich weder vor noch zurück. Einsatzkräfte der Polizei riefen schließlich die Feuerwehr hinzu.