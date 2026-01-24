Raubversuch eskaliert: Täter sticht auf jungen Mann ein

Berlin - Am Freitagabend wurde ein 19-Jähriger bei einer versuchten Raubattacke in Berlin -Köpenick mit einem Messer verletzt.

Die Täter sind auf der Flucht, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der junge Mann gegen 19 Uhr an der Bushaltestelle Filehner Straße auf, als zwei bislang Unbekannte ihn aufforderten, Wertsachen herauszugeben.

Der 19-Jährige weigerte sich - daraufhin stach einer der Täter auf ihn ein. Der Mann wurde im Bauch- und Brustbereich verletzt, konnte sich aber trotz der schweren Verletzungen in seine nahe gelegene Wohnung retten.