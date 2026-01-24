Raubversuch eskaliert: Täter sticht auf jungen Mann ein
Berlin - Am Freitagabend wurde ein 19-Jähriger bei einer versuchten Raubattacke in Berlin-Köpenick mit einem Messer verletzt.
Wie die Polizei berichtet, hielt sich der junge Mann gegen 19 Uhr an der Bushaltestelle Filehner Straße auf, als zwei bislang Unbekannte ihn aufforderten, Wertsachen herauszugeben.
Der 19-Jährige weigerte sich - daraufhin stach einer der Täter auf ihn ein. Der Mann wurde im Bauch- und Brustbereich verletzt, konnte sich aber trotz der schweren Verletzungen in seine nahe gelegene Wohnung retten.
Dort alarmierten Freunde den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Der junge Mann wurde stationär aufgenommen und operiert.
Ein Fachkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Täter sind weiterhin flüchtig.
