Razzia in NRW: Polizei schnappt mutmaßliche Drogen- und Waffenbande

Köln/Detmold - Bei einer Razzia in NRW hat die Polizei am Donnerstag sieben Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren festgenommen.

Die Polizeidirektion des Landkreises Lippe hat neun Verdächtige festgenommen. (Symbolbild) © David Young/dpa

Den Verdächtigen aus Lemgo, Detmold, Lage und Köln wird bandenmäßiger Handel mit Drogen und Waffen vorgeworfen.

Einer der Männer sei bei der Festnahme leicht verletzt worden, teilt die zuständige Polizei des Landkreises Lippe mit.

Demnach fanden die Ermittler bei Durchsuchungen eines Geschäftsobjektes in Lemgo sowie neun Wohnungen in Lemgo, Detmold, Lage, Köln und Paderborn mehrere Kilogramm Kokain und Amphetamine, Streckmittel für Drogen und mehrere tausend Ecstasy-Pillen.