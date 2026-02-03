Spezialeinheit schnappt auf Parkplatz zu: Später werden Hunderte Kilo Drogen gefunden

Groß-Zimmern - Ein großer Schlag gegen den Drogenhandel ist den Ermittlungsbehörden in Südhessen gelungen. Mehrere Tatverdächtige konnten festgenommen und riesige Mengen verschiedener Betäubungsmittel sichergestellt werden.

In Südhessen wurden über 400 Kilogramm professionell verpackte Drogen unterschiedlicher Art entdeckt und sichergestellt. © Polizeipräsidium Südhessen

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilen, hatte sich im Verlauf eines Ermittlungsverfahrens der Verdacht des Handels mit Rauschmitteln erhärtet.

Am 27. Januar griffen Spezialkräfte der hessischen Polizei zunächst auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Zimmern zu.

Dort nahmen sie zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren fest. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten zwei Kilogramm Kokain sicher.

Im Anschluss durchsuchten Einsatzkräfte einen nahe gelegenen Industriekomplex. Dabei wurde ein weiterer Beschuldigter im Alter von 22 Jahren festgenommen.

In den Räumlichkeiten fanden die Ermittler mehrere hundert Kilogramm Rauschgift, darunter etwa 396 Kilogramm Amphetamin, rund 2,5 Kilogramm Kokain sowie etwa 33 Kilogramm Marihuana.

Weitere Durchsuchungen folgten in den Wohnungen der Tatverdächtigen in Obertshausen, Heusenstamm und Offenbach. Auch hierbei konnten zusätzliche Beweismittel sichergestellt werden.