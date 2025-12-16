Rechtsradikale Musik auf Weihnachtsmarkt im Norden: Staatsschutz ermittelt

Ottendorf - Aus den Boxen auf dem Weihnachtsmarkt in Otterndorf (Kreis Cuxhaven, Niedersachsen ) soll rechtsradikale und jugendgefährdende Musik ertönt sein.

Auf einem Weihnachtsmarkt in Niedersachsen soll rechtsradikale Musik gespielt worden sein. (Symbolfoto) © Michael Reichel/dpa

Die Musik wurde über die offizielle Anlage des Sternenmarkts verbreitet, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. "Es ist nicht so, dass das aus irgendeiner Bluetooth-Box oder auf einem Handy lief."

Die Stadt hatte einen Dienstleister beauftragt, die Musik für den Weihnachtsmarkt zu übernehmen. Am Freitag soll es dabei zur Grenzüberschreitung gekommen sein.

Laut Polizei wurden Stücke der inzwischen aufgelösten Neonazi-Band "Landser" und andere Lieder mit volksverhetzendem und antisemitischem Inhalt abgespielt.