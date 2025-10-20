Reifenstecher auf Tour: Polizei schnappt Verdächtigen mit drei Messern
Von Piera Tomasella
Düsseldorf/Bielefeld - An mindestens 57 Autos soll ein Mann in Düsseldorf einen oder mehrere Reifen zerstochen haben.
Die Polizei nahm den 25 Jahre alten Verdächtigen am Sonntag in Gewahrsam, wie die Beamten mitteilten. Er hatte demnach drei Messer dabei. Das mögliche Motiv der Tat sei noch unklar.
Ein Zeuge hatte laut Polizei am Sonntagmorgen einen maskierten Mann beobachtet, der mit einem Gegenstand in der Hand herumlief und in Autos schaute.
Als die Beamten eintrafen, flüchtete der Verdächtige zunächst, wurde aber kurz darauf festgenommen.
Die Autos mit den zerstochenen Reifen fanden die Polizisten allesamt in der Nähe.
Gegen den polizeibekannten 25-Jährigen laufe nun unter anderem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.
Reifenstecher auch in Bielefeld unterwegs
Auch in Bielefeld waren am Wochenende Reifenstecher aktiv: Nach Angaben der Polizei wurden in verschiedenen Straßen in der Nacht zum Samstag Reifen an mindestens 24 Autos beschädigt.
Demnach berichteten mehrere Zeugen von zwei unbekannten Tätern, bei denen es sich einer Beschreibung zufolge um Jugendliche gehandelt haben soll.
Ein Mann hörte eigenen Angaben zufolge ein lautes Zischen und sah von seinem Balkon aus, wie zwei Gestalten Reifen an geparkten Autos zerstachen.
Die Polizei sucht weitere Zeugen.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa