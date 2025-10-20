Reifenstecher auf Tour: Polizei schnappt Verdächtigen mit drei Messern

Düsseldorf/Bielefeld - An mindestens 57 Autos soll ein Mann in Düsseldorf einen oder mehrere Reifen zerstochen haben.

Ganzen 57 Autos verpasste der Mann einen Platten. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Polizei nahm den 25 Jahre alten Verdächtigen am Sonntag in Gewahrsam, wie die Beamten mitteilten. Er hatte demnach drei Messer dabei. Das mögliche Motiv der Tat sei noch unklar.

Ein Zeuge hatte laut Polizei am Sonntagmorgen einen maskierten Mann beobachtet, der mit einem Gegenstand in der Hand herumlief und in Autos schaute.

Als die Beamten eintrafen, flüchtete der Verdächtige zunächst, wurde aber kurz darauf festgenommen.

Die Autos mit den zerstochenen Reifen fanden die Polizisten allesamt in der Nähe.

Gegen den polizeibekannten 25-Jährigen laufe nun unter anderem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.