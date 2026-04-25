Reizgas-Attacke in Marzahner Jugendclub: 15 Kinder verletzt!
Berlin - Am Freitagabend drangen Jugendliche in ein Kinder- und Jugendhaus im Berliner Stadtteil Marzahn ein und versprühten Reizgas. Mehrere Kinder wurden verletzt.
Gegen 17.30 Uhr sollen die Jugendlichen im "Bolle"-Club an der Hohensaatener Straße erschienen sein und ein Kind angesprochen haben, wie die Polizei mitteilte.
Plötzlich hätten sie Reizgas versprüht und dabei 15 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren verletzt, bevor sie anschließend flüchteten.
Die Verletzten wurden noch vor Ort von hinzugerufenen Rettungskräften versorgt - teilweise auch mit Augenspülungen.
Laut BILD sollen die Angreifer teilweise maskiert gewesen sein.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Wer die Täter sind und welches Motiv dahinterstecken könnte, ist bislang völlig unklar.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa