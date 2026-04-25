Reizgas-Attacke in Marzahner Jugendclub: 15 Kinder verletzt!

Berlin - Am Freitagabend drangen Jugendliche in ein Kinder- und Jugendhaus im Berliner Stadtteil Marzahn ein und versprühten Reizgas. Mehrere Kinder wurden verletzt.

Die Jugendlichen haben in dem Club plötzlich Reizgas versprüht. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 17.30 Uhr sollen die Jugendlichen im "Bolle"-Club an der Hohensaatener Straße erschienen sein und ein Kind angesprochen haben, wie die Polizei mitteilte.

Plötzlich hätten sie Reizgas versprüht und dabei 15 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren verletzt, bevor sie anschließend flüchteten.

Die Verletzten wurden noch vor Ort von hinzugerufenen Rettungskräften versorgt - teilweise auch mit Augenspülungen.

Laut BILD sollen die Angreifer teilweise maskiert gewesen sein.