Reizgas-Attacke in Marzahner Jugendclub: 15 Kinder verletzt!

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Freitagabend drangen Jugendliche in ein Kinder- und Jugendhaus im Berliner Stadtteil Marzahn ein und versprühten Reizgas. Mehrere Kinder wurden verletzt.

Von Laura Voigt

Berlin - Am Freitagabend drangen Jugendliche in ein Kinder- und Jugendhaus im Berliner Stadtteil Marzahn ein und versprühten Reizgas. Mehrere Kinder wurden verletzt.

Die Jugendlichen haben in dem Club plötzlich Reizgas versprüht. (Symbolfoto)
Die Jugendlichen haben in dem Club plötzlich Reizgas versprüht. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 17.30 Uhr sollen die Jugendlichen im "Bolle"-Club an der Hohensaatener Straße erschienen sein und ein Kind angesprochen haben, wie die Polizei mitteilte.

Plötzlich hätten sie Reizgas versprüht und dabei 15 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren verletzt, bevor sie anschließend flüchteten.

Die Verletzten wurden noch vor Ort von hinzugerufenen Rettungskräften versorgt - teilweise auch mit Augenspülungen.

Streit eskaliert: Autofahrer prügeln sich auf Straße
Polizeimeldungen Streit eskaliert: Autofahrer prügeln sich auf Straße

Laut BILD sollen die Angreifer teilweise maskiert gewesen sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Wer die Täter sind und welches Motiv dahinterstecken könnte, ist bislang völlig unklar.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: