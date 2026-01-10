Reizgas in Kino versprüht? Aufregung in CinemaxX, Polizei ermittelt
Von Klaas Seißer, Jan Höfling
Heilbronn - Große Aufregung im CinemaxX Heilbronn! Nachdem mehrere Gäste über Atemwegsprobleme geklagt hatten, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.
Vier Menschen seien am Freitagabend im Kino am Berliner Platz laut den Beamten verletzt worden.
Ein bislang unbekannter Täter könnte Reizgas versprüht haben, sagte eine Polizeisprecherin. Es läuft derzeit eine Anzeige gegen Unbekannt.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte - Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren angerückt - gegen 21 Uhr konnte jedoch kein Reizstoff mehr nachgewiesen werden. Einen technischen Defekt schließen die Ermittler derzeit aus.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa