Reizgas in Kino versprüht? Aufregung in CinemaxX, Polizei ermittelt

Heilbronn - Große Aufregung im CinemaxX Heilbronn! Nachdem mehrere Gäste über Atemwegsprobleme geklagt hatten, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Die Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Vier Menschen seien am Freitagabend im Kino am Berliner Platz laut den Beamten verletzt worden.

Ein bislang unbekannter Täter könnte Reizgas versprüht haben, sagte eine Polizeisprecherin. Es läuft derzeit eine Anzeige gegen Unbekannt.