Rentnerin bestohlen: Erst wollten sie kostenlos putzen, dann stahlen sie

Berlin - Zwei bislang unbekannte Frauen haben am Samstagvormittag eine 87-jährige Rentnerin in Schöneberg bestohlen - unter dem Vorwand, kostenlos putzen zu wollen.

Zwei Frauen stahlen Bargeld und Schmuck aus der Wohnung der 87-Jährigen Seniorin. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Gegen 9.45 Uhr klingelten die beiden Frauen an der Wohnung der Seniorin in der Geisbergstraße.

Zuvor hatte eine Bekannte der 87-Jährigen eine Anzeige aufgegeben, in der Reinigungskräfte gesucht wurden. Daraufhin meldete sich eine Frau telefonisch und vereinbarte einen Termin.

Zum Termin kamen die Frauen zu zweit. Eine Stunde lang putzten sie in der Wohnung der Rentnerin - dann gingen sie angeblich kurz zum Auto, um das Parkticket zu verlängern.

Bezahlt werden wollten sie dafür nicht.

Doch die Frauen kehrten nicht zurück. Stattdessen stellte die 87-Jährige wenig später fest, dass Bargeld sowie ihre Schmuckschatulle verschwunden waren.