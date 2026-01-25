Rentnerin bestohlen: Erst wollten sie kostenlos putzen, dann stahlen sie
Berlin - Zwei bislang unbekannte Frauen haben am Samstagvormittag eine 87-jährige Rentnerin in Schöneberg bestohlen - unter dem Vorwand, kostenlos putzen zu wollen.
Gegen 9.45 Uhr klingelten die beiden Frauen an der Wohnung der Seniorin in der Geisbergstraße.
Zuvor hatte eine Bekannte der 87-Jährigen eine Anzeige aufgegeben, in der Reinigungskräfte gesucht wurden. Daraufhin meldete sich eine Frau telefonisch und vereinbarte einen Termin.
Zum Termin kamen die Frauen zu zweit. Eine Stunde lang putzten sie in der Wohnung der Rentnerin - dann gingen sie angeblich kurz zum Auto, um das Parkticket zu verlängern.
Bezahlt werden wollten sie dafür nicht.
Doch die Frauen kehrten nicht zurück. Stattdessen stellte die 87-Jährige wenig später fest, dass Bargeld sowie ihre Schmuckschatulle verschwunden waren.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Das Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei warnt insbesondere ältere Menschen davor, Unbekannte in die Wohnung zu lassen, und rät, Angebote kritisch zu prüfen.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa