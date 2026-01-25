Zerkratzt, Spiegel abgetreten, Scheibe zerstört: Autos im Vogtland beschädigt
Plauen/Auerbach - Im Vogtland haben Unbekannte in den vergangenen Tagen mehrere Autos beschädigt.
Wie die Polizei mitteilte, wurde am Freitagabend zwischen 19.40 Uhr und 22.45 Uhr ein Seat in der Bahnhofsvorstadt in Plauen demoliert. Dieser war ordnungsgemäß in der Schildstraße geparkt.
"Dabei wurden beide Außenspiegel des Seat abgetreten, die Seitenscheibe fahrerseitig mit einer Bierflasche eingeschlagen und der Blinkerhebel beschädigt", so ein Polizeisprecher.
Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.
Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Täter bemerkt haben. Hinweise nimmt das Revier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.
Auch zu einem Fall in Auerbach werden Zeugen gesucht.
Mercedes mit spitzem Gegenstand beschädigt
Ein Mann hatte seinen schwarzen Mercedes am Freitag zwischen 10 und 10.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Nicolaistraße, zwischen Pfarrgasse und Altmarkt, geparkt. In der Zeit zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite. Der verursachte Schaden liegt bei 3500 Euro.
Wer Angaben zu dem Täter machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 03744/2550 im Polizeirevier Auerbach-Klingenthal zu melden.
Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress