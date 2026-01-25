Zerkratzt, Spiegel abgetreten, Scheibe zerstört: Autos im Vogtland beschädigt

Plauen/Auerbach - Im Vogtland haben Unbekannte in den vergangenen Tagen mehrere Autos beschädigt.

An einem Seat in Plauen wurde der Spiegel abgetreten und die Seitenscheibe eingeschlagen. (Symbolbild) © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Freitagabend zwischen 19.40 Uhr und 22.45 Uhr ein Seat in der Bahnhofsvorstadt in Plauen demoliert. Dieser war ordnungsgemäß in der Schildstraße geparkt.

"Dabei wurden beide Außenspiegel des Seat abgetreten, die Seitenscheibe fahrerseitig mit einer Bierflasche eingeschlagen und der Blinkerhebel beschädigt", so ein Polizeisprecher.

Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Täter bemerkt haben. Hinweise nimmt das Revier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.

Auch zu einem Fall in Auerbach werden Zeugen gesucht.