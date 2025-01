Rentnerin räumt seelenruhig Kleidercontainer leer: Als die Polizei eingreift, wird's richtig kurios

Euskirchen - Sie war sich keiner Schuld bewusst: Die Polizei in Euskirchen hat am vergangenen Wochenende nicht schlecht gestaunt, als sie eine Rentnerin (78) dabei ertappte, wie diese seelenruhig einen Altkleidercontainer ausräumte - und eine kuriose Begründung für die Aktion lieferte.

Klamotten überall: Vor den Containern herrschte am Sonntag das pure Chaos. © Bildmontage: Polizei Euskirchen

Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Euskirchen am Montag berichtete, ereignete sich die kuriose Begegnung zwischen den Beamten und der 78-Jährigen am Sonntagmittag gegen 14 Uhr an der Georgstraße.

Demnach hatten die Streifenpolizisten zwei geöffnete Altkleidercontainer entdeckt, während die Seniorin davorstand und "sichtlich eifrig mit den Kleidungsstücken hantierte". So hatte die Dame bereits den Kofferraum ihres Autos mit einer Vielzahl an Klamotten gefüllt, die sie sich zuvor aus den Containern stibitzt hatte.

Als die Polizei die Frau daraufhin ansprach und nach einer Erklärung verlangte, erklärte die Rentnerin ohne Umschweife, dass sie sämtliche Kleidungsstücke "sowie weitere Gegenstände, die sie offenbar gesammelt hatte", noch am selben Tag auf einem Trödelmarkt verkaufen wolle.

Und tatsächlich war der Wagen der 78-Jährigen "bis unter das Dach mit Kleidung und Sperrmüll bepackt", wie die Beamten schilderten und das Fahrzeug treffend als "fahrenden Flohmarkt auf vier Rädern" bezeichneten.

Die Polizei unterwanderte das Verkaufsvorhaben der Rentnerin schließlich und wies die Dame zudem an, alle Kleidungsstücke vor Ort zurückzulassen. Zudem erteilten die Ordnungshüter ihr einen Platzverweis.