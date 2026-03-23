Rentnerin wird sechs Monate lang nach "Flaschenpost" gefragt: Der Grund ist kurios
Braunschweig - Kuriose Verwechslung: Eine Rentnerin aus Niedersachsen erhielt monatelang Anrufe von Fremden - die Anrufer wollten eigentlich zu einem Lieferservice.
Am Wochenende meldete die 89-Jährige der Polizei, dass sie seit gut sechs Monaten immer wieder Anrufe bekommen würde von Menschen, die sie nach einer Flaschenpost fragten.
Wenn sie dann angab, nichts davon zu wissen, wurde sie oft übel beschimpft, teilte die Polizei Braunschweig mit.
Ermittlungen ergaben nun den Grund für den Irrtum: Die seit gut 50 Jahren bestehende Telefonnummer der Dame wurde bei einer Suchmaschine fälschlicherweise für den Kundenservice des Lieferdienstes "Flaschenpost" hinterlegt.
Die Braunschweigerin hatte zuvor selbst versucht, die Nummer aus dem Internet entfernen zu lassen - leider ohne Erfolg.
Die Beamten der Polizei kontaktierten die Betreiber des Lieferdienstes und der Suchmaschine. Binnen zwölf Stunden konnte die Nummer entfernt werden und die Seniorin hat nun endlich ihre Ruhe.
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