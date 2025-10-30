Retoure nicht möglich: Senior flippt aus und verfolgt Paketbotin

Pfreimd - In der Oberpfalz hat ein 80-Jähriger eine Paketbotin verfolgt und versucht, sie anzugreifen, weil ihr Lieferdienst keine Retourenmitnahme anbietet.

Der 80-Jährige wollte der Botin ein Paket mitgeben. Weil das nicht möglich war, eskalierte die Situation. (Symbolbild) © Wolf von Dewitz/dpa

Die 22-Jährige brachte dem Mann am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Paket nach Pfreimd im Landkreis Schwandorf, wie die Polizei mitteilte. Der Senior wollte ihr ein anderes Paket zum Retournieren mitgeben, das die Paketbotin aber nicht mitnehmen konnte.

Darüber sei der 80-Jährige so erbost gewesen, dass er sich ins Auto gesetzt habe und der bereits weitergefahrenen Paketbotin hinterhergefahren sei.

Er habe das Lieferfahrzeug bis zum Stillstand ausgebremst, woraus sich ein verbaler Streit entwickelt habe. Die 22-Jährige habe versucht, mit dem Lieferwagen vor dem Mann zu flüchten, doch der 80-Jährige habe sie weiter verfolgt und zugeparkt, hieß es.

Dann ging er laut Polizei zum Lieferfahrzeug, öffnete die Tür und wollte die Paketbotin mit dem Handy filmen. Er versuchte außerdem, sie mehrfach mit der Faust zu schlagen, sie konnte den Schlägen aber ausweichen. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und eingriffen, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete.