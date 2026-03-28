Rettungsheli im Einsatz: Jugendliche bei Krad-Unfall schwer verletzt

Sulz am Neckar - Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Kleinkraftrad bei Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) sind am Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der 17-jährige Kradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Ein 17-Jähriger wollte mit seinem Krad eine Straße überqueren und habe dabei die Vorfahrt eines 51-Jährigen missachtet, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Kollision seien der Kradfahrer und sein 18 Jahre alter Mitfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Kleinkraftrad sei sichergestellt worden, da der Verdacht bestehe, dass es technisch manipuliert wurde.