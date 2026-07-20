Rettungswagen im Einsatz kracht mit Auto zusammen: Mehrere Verletzte

Kaiserslautern - Ein Rettungseinsatz ist am Sonntagnachmittag im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern in einem schweren Verkehrsunfall geendet. Ein Rettungswagen kollidierte mit einem Auto, kippte anschließend auf die Seite und hinterließ einen Trümmerhaufen. Drei Menschen wurden verletzt.

Der Rettungswagen kippte nach dem heftigen Zusammenprall in Kaiserslautern auf die Seite um. © Polizeidirektion Kaiserslautern

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr im Kreuzungsbereich Fischerstraße/Wilhelmstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 61-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis auf der Fischerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 25-jährige Rettungssanitäterin mit einem Rettungswagen auf der Wilhelmstraße zu einem Einsatz.

Das Fahrzeug war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs.

Beim Linksabbiegen in die Fischerstraße überfuhr der Rettungswagen bisherigen Ermittlungen zufolge eine für ihn Rot zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Rettungswagen auf die Seite. Die 25-jährige Fahrerin des Rettungswagens, ihr Beifahrer sowie der Autofahrer wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Patient befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise nicht im Rettungswagen.