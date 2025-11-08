Rheinderby am Samstagabend: Polizei im Großeinsatz - Einschränkungen für Fans möglich

Mönchengladbach/Köln - Am Samstagabend (18.30 Uhr) steht das 99. Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga an. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor - und warnt Fans vor Einschränkungen.

Die Bundespolizei wird rund um den Borussia-Park mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. © David Inderlied/dpa

Man werde mit starken Kräften vor Ort sein, um einen friedlichen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das hat die Bundespolizei in einer Mitteilung vor der Bundesliga-Partie angekündigt.

Besonders im Fokus dabei: Die An- und Abreise der Heim- und Auswärtsfans zum Borussia-Park.

Immerhin wird ein Großteil der 54.000 Anhänger nach Einschätzung der Ordnungshüter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell anreisen.

Für die Fans des 1. FC Köln steht zudem kein Entlastungszug bereit. Heißt auch: Es muss mit einer starken Auslastung und folglich mit einigen Einschränkungen im Regelzugverkehr gerechnet werden.