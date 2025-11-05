Riesen-Coup in Berlin: Über eine Tonne Marihuana in Kokosnüssen entdeckt

Berlin - In Berlin-Spandau haben Zollfahnder über eine Tonne Marihuana beschlagnahmt und fünf Verdächtige festgenommen.

Am Montagnachmittag stürmten die Einsatzkräfte eine Firma in Spandau und sicherten das Marihuana. (Symbolfoto) © Leonie Asendorpf/dpa

Die Männer im Alter von 36 bis 69 Jahren sollen die Drogen illegal nach Deutschland geschmuggelt haben, wie die Polizei bekannt gab.

Bei einer Zollkontrolle von Seecontainern am Hamburger Hafen waren in einer Kokosnuss-Lieferung verdächtige Pakete entdeckt worden. Auf Anordnung der Berliner Staatsanwaltschaft begleiteten Spezialeinheiten die Fracht nach Berlin.

Am Montagnachmittag stürmten Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes schließlich eine Firma in Spandau.

Die Lieferung sei an den 69-Jähriger adressiert gewesen.