Riesiger Brand oberhalb der Feengrotten: Polizei bittet Saalfelder um Hinweise
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Saalfeld - In einem Waldgebiet oberhalb der Feengrotten bei Saalfeld hat am Donnerstagmittag ein Vegetationsbrand für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.
Gegen 12.30 Uhr brach das Feuer laut Angaben der Polizei zwischen Saalfeld und Arnsgereuth aus. Zeitweise breiteten sich die Flammen auf einer Fläche von etwa 50 mal 100 Metern aus.
Die Feuerwehr konnte den Brand im Laufe des Abends löschen. Zur Ursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor.
Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0131972 bei der Polizei Saalfeld zu melden. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa