Riesiger Brand oberhalb der Feengrotten: Polizei bittet Saalfelder um Hinweise

Saalfeld - In einem Waldgebiet oberhalb der Feengrotten bei Saalfeld hat am Donnerstagmittag ein Vegetationsbrand für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

In einem Waldgebiet hat am Donnerstag oberhalb der Feengrotten bei Saalfeld ein Brand für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Gegen 12.30 Uhr brach das Feuer laut Angaben der Polizei zwischen Saalfeld und Arnsgereuth aus. Zeitweise breiteten sich die Flammen auf einer Fläche von etwa 50 mal 100 Metern aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Laufe des Abends löschen. Zur Ursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor.