Mann stirbt in Recyclingmaschine: Grausamer Arbeitsunfall in Sachsen

Freiberg - Ein 47 Jahre alter Mann hat am späten Donnerstagnachmittag in Freiberg bei einem schrecklichen Unfall tödliche Verletzungen erlitten.

Der 47 Jahre alte Mann wollte Probleme in einer Maschine beheben und erlitt dabei tödliche Verletzungen. (Symbolfoto) © Rene Ruprecht/dpa

Das Unglück passierte bei einer Firma in der Carl-Schiffner-Straße. Der 47-Jährige wollte mit einem anderen Mitarbeiter (29) gegen 17.40 Uhr Abfälle in einer größeren Maschine recyceln. Dabei trat in der Maschine ein Problem auf.

"Dieses wollte der 47-Jährige beheben, kam dabei in die Maschine und erlitt in der Folge tödliche Verletzungen", so ein Polizeisprecher.

Für den 47-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.