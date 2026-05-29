Versuchter Bankeinbruch in Sachsen: Polizei schnappt Verdächtigen bei der Flucht

Oberlungwitz - In Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) hat ein Mann (27) am Donnerstag versucht, in eine Bank einzubrechen.

Als die Beamten den Verdächtigen kontrollierten, kamen noch mehr Vergehen zutage. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21.40 Uhr zu einer Bankfiliale in der Hofer Straße gerufen. Ein zunächst unbekannter Mann hatte versucht, gewaltsam in den nicht öffentlichen Bereich der Bank zu gelangen. Der Versuch misslang, und er haute mit einem Auto ab.

"In der Nähe der Anschlussstelle Wüstenbrand konnten Beamte den Wagen mitsamt des 27-jährigen Tatverdächtigen anhalten", so ein Polizeisprecher.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich dann heraus, dass die angebrachten Kennzeichen von einem anderen Auto stammten und erst vor Kurzem in der Nähe von Chemnitz geklaut worden waren.

Außerdem besaß der 27-Jährige keine Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Amphetamine.