Riesiges Waffenarsenal: Durchsuchungen auch in Thüringen

Borxleben - Bei einem Einsatz gegen den organisierten Waffenhandel in Remscheid bei Wuppertal haben Polizisten ein riesiges Arsenal mit Kriegswaffen sichergestellt. Auch Gebäude in Hamm und im thüringischen Borxleben im Kyffhäuserkreis wurden durchsucht.

Auch auf zahlreiche Hakenkreuz-Flaggen und SS-Uniformen stießen die Fahnder in dem Keller. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet, wie es hieß. © --/Polizei Wuppertal/dpa

200 Einsatzkräfte waren laut Staatsanwaltschaft Wuppertal daran beteiligt. Auch Drogen und Bargeld seien sichergestellt worden, hieß es.

Es könnte sich um einen der größten Funde von Kriegswaffen in Nordrhein-Westfalen handeln, sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Die drei Hauptverdächtigen im Alter von 34, 37 und 59 Jahren sitzen in Untersuchungshaft.

Am Sonntagabend und Montag seien die Haftbefehle und insgesamt elf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, sagte Polizeiführer Daniel Sternemann. Dem Einsatz gingen umfangreiche Ermittlungen voran. Hintergrund für die Durchsuchung in Thüringen soll ein Zweitwohnsitz eines Verdächtigen gewesen sein.

Neben den drei hauptbeschuldigten Männern wurde laut Ermittlern eine weitere Person festgenommen, hier laute der Vorwurf auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.