Rothaariger Mann spricht Jungen an: 11-Jähriger reagiert genau richtig - Polizei erhöht Präsenz

Andernach - Mutmaßlicher Kinderansprecher unterwegs! Ein elfjähriger Schüler wurde am Dienstag in Andernach-Eich ( Rheinland-Pfalz ) auf dem Weg zur Grundschule von einem Unbekannten angesprochen. Der Junge reagierte genau richtig.

Ein elf Jahre alter Junge aus Andernach-Eich reagierte genau richtig, als er auf der Straße von einem unbekannten Autofahrer angesprochen wurde. (Symbolbild) © 123RF/romrodinka

Nach Angaben der Polizei soll der Mann den Jungen am Morgen angesprochen haben. Er fuhr einen schwarzen VW, vermutlich einen Kombi oder SUV.

Der Elfjährige ging nicht auf das Gespräch ein, entfernte sich umgehend vom Ort des Geschehens und suchte Schutz bei einem in der Nähe wohnenden Verwandten.

Der bislang unbekannte Verdächtige soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Einer Beschreibung zufolge habe er kurze, rote Haare und sei von hellem Hauttyp.

Eine Fahndung nach dem schwarzen Fahrzeug blieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei hat infolge des Vorfalls ihre Präsenz im Stadtgebiet erhöht und geht allen Hinweisen nach. Aktuell gebe es keine weiteren Anhaltspunkte für eine Gefährdungslage für Kinder.