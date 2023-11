01.11.2023 13:10 1.417 Rottweiler reißt sich von Leine los und beißt Kind (6) mehrfach in den Kopf!

Ein Rottweiler hat einem sechsjährigen Mädchen am Mittwochmorgen in Bremen mehrfach in den Kopf gebissen.

Von Bastian Küsel

Bremen - Schlimmer Vorfall in Bremen! Dort hat ein Rottweiler am Mittwochmorgen einem sechsjährigen Mädchen in den Kopf gebissen - es wurde schwer verletzt. Ein Rottweiler hat einem sechsjährigen Mädchen am Mittwochmorgen in Bremen mehrfach in den Kopf gebissen. (Symbolfoto) © 123RF/ammit Laut der Polizei geschah das Drama gegen 8.15 Uhr auf dem Hastedter Osterdeich, als die Sechsjährige dort in Begleitung ihrer Mutter (36) mit einem Tretroller unterwegs war. Auf der Osterdeichwiese riss sich der Vierbeiner plötzlich von der Leine seines 66-jährigen Halters los und rannte direkt auf das Kind zu. Anschließend sprang er das Mädchen an und biss es mehrfach in den Kopf. Einige Passanten sowie die Mutter des Kindes reagierten umgehend und versuchten, den Rottweiler von der Sechsjährigen wegzuziehen. Schließlich gelang es dem Halter, den Hund wegzureißen. Polizeimeldungen Drama an Bahnhof in Bayern: Betrunkene Frau (31) stürzt in Gleise! Das Mädchen hatte jedoch bereits schwere Verletzungen erlitten und wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Der Rottweiler kam in ein Tierheim, während gegen seinen 66-jährigen Halter nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt wird. Die Polizei sucht im Zuge dieser Ermittlungen nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegengenommen.

Titelfoto: 123RF/ammit