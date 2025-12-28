Ruderboote auf Rhein verunfallt: Zehn Personen stürzen in eiskaltes Wasser

Mannheim - Nach einem Unfall mit zwei Ruderbooten auf dem Rhein bei Mannheim sind zehn Menschen ins eiskalte Wasser gestürzt.

Die Wasserschutzpolizei brachte die verunfallten Ruderer zum Rettungsdienst. (Symbolfoto) © Bernd Thissen/dpa

Bei einer Wassertemperatur von unter fünf Grad erlitten die Ruderer Unterkühlungen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Betroffenen bereits an Land retten können. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei brachten sie mit Booten zum nahe gelegenen Strandbad, wo der Rettungsdienst wartete.

Alle zehn Personen wurden wegen Unterkühlung zur weiteren Untersuchung in Kliniken gebracht.