Ruhestörung führt Polizei zu verbotenen Parolen und Cannabispflanzen
Eine 45-jährige Zeugin hatte gegen 22 Uhr laute Geräusche aus einem Wohnhaus gemeldet und zudem angegeben, dass aus der Wohnung eine verfassungsfeindliche Parole zu hören gewesen sei.
Als die Einsatzkräfte die betroffene Wohnung aufsuchten, trafen sie dort einen 24 Jahre alten Mann an, der als Verursacher des Lärms identifiziert wurde.
Bei der weiteren Überprüfung machten die Beamten eine zusätzliche Entdeckung: In der Wohnung befanden sich insgesamt 17 Cannabispflanzen, die dort offenbar angebaut wurden. Die Pflanzen wurden von der Polizei sichergestellt.
Gegen den Mann wurden daraufhin Ermittlungen eingeleitet. Ihm wird sowohl das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen als auch ein Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz vorgeworfen.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa