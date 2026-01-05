Ruhestörung führt Polizei zu verbotenen Parolen und Cannabispflanzen

Weimar - Am Samstagabend wurde die Polizei in Berlstedt wegen einer Ruhestörung alarmiert.

Bei einem Einsatz wegen nächtlichen Lärms stellten Polizeibeamte in einer Wohnung in Berlstedt 17 Cannabispflanzen sicher. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Eine 45-jährige Zeugin hatte gegen 22 Uhr laute Geräusche aus einem Wohnhaus gemeldet und zudem angegeben, dass aus der Wohnung eine verfassungsfeindliche Parole zu hören gewesen sei.

Als die Einsatzkräfte die betroffene Wohnung aufsuchten, trafen sie dort einen 24 Jahre alten Mann an, der als Verursacher des Lärms identifiziert wurde.

Bei der weiteren Überprüfung machten die Beamten eine zusätzliche Entdeckung: In der Wohnung befanden sich insgesamt 17 Cannabispflanzen, die dort offenbar angebaut wurden. Die Pflanzen wurden von der Polizei sichergestellt.