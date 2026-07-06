Mutter in Sorge: Vermeintlicher Entführer von Tochter (17) ist über 40-jähriger Freund des Mädchens

Nottertal-Heilinger Höhen - In Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat Sonntagnacht ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Auslöser war der Verdacht einer möglichen Entführung einer 17-Jährigen aus dem Raum Göttingen.

In Obermehler gab es Sonntagnacht einen Großeinsatz. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Die Polizei hatte den Hinweis erhalten, dass sich eine Jugendliche in der Gewalt eines Mannes befinden soll, der möglicherweise auch bewaffnet sei. Die Behörden aus Niedersachsen leiteten daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, um der mutmaßlichen "Bedrohungslage" nachzugehen, wie die Polizei Nordhausen erklärte.

Das Mädchen und der Mann wurden in der Folge observiert und von Niedersachsen über die Autobahn bis nach Thüringen verfolgt.

Als die 17-Jährige und ihr vermeintlicher Entführer an der Gemeinschaftsunterkunft im Ortsteil Obermehler ihre Fahrt beendeten, wurde der Mann im weiteren Verlauf von Spezialkräften der Polizei vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Gewahrsam genommen.

Laut den ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Mann offenbar um den Freund der 17-Jährigen handeln. Sein Alter wird mit Mitte 40 angegeben. Die Hinweise, die von der Mutter der Jugendlichen kamen, sollen sich nach den bisherigen Erkenntnissen nicht bestätigt haben. Der Mann sei zwar der Polizei bekannt, allerdings nicht wegen der vorgeworfenen Delikte, hieß es.