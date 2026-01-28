Sabotage an S-Bahn-Strecke: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Neuss/Kaarst - Unbekannte haben an einer S-Bahn-Strecke bei Düsseldorf wiederholt Kabel durchtrennt, sodass der Zugverkehr gestoppt werden musste.

Die durchtrennten Kabel sorgten dafür, dass ein Stellwerk ausfiel und der Zugverkehr für Stunden lahmgelegt war. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Betroffen waren Züge der Linie S28 zwischen Neuss und Kaarst. Unklar ist noch, ob es sich um eine gezielte Sabotage der Bahnstrecke handelt.

Die Täter hätten die Kabel am frühen Mittwochmorgen durchgeschnitten.

Nach Angaben der Bahn fiel dadurch ein Stellwerk aus, sodass stundenlang keine Züge auf dem Abschnitt fahren konnten.

Erst am Tag zuvor waren ganz in der Nähe Kabel durchtrennt worden, was ebenfalls zu Problemen im Bahnverkehr geführt hatte. Die Beamten hoffen, dass Zeugen Hinweise zu den Tätern geben können.