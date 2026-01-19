Säuglingsnahrung und Medikamente geklaut - Polizei sucht diese Langfinger

Wittenberg - Die Kriminalpolizei fahndet mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen Dieben, die mehrere Dinge aus einer Drogerie in Wittenberg gestohlen haben sollen.

Wer erkennt diese mutmaßlichen Diebe? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Langfinger schlugen bereits am 7. Juli 2025 gegen 17.10 Uhr in der Drogeriefiliale in der Bahnstraße zu.

Die Tatverdächtigen betraten die Filiale nacheinander und steuerten zunächst die Abteilung für Säuglingsnahrung und anschließend den Bereich mit Medikamenten an.

Die Säuglingsnahrung steckten die Männer in eine Tüte. Die Medikamente verstauten sie wiederum in einer mitgebrachten Umhängetasche.

Der erste Mann hatte kurz geschorene Haare, einen Vollbart und war komplett schwarz gekleidet. Er trug die Umhängetasche.

Der Zweite war in einem hellen Anzug mit schwarzen Schuhen unterwegs, hatte gegelte Haare und trug eine Brille. Die beiden Männer sollen gezielt und professionell gehandelt haben. Nachdem sie die Beute verstaut hatten, verließen sie die Filiale nacheinander.